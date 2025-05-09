Альпін може перехопити у Кадилак їх потенційного майбутнього пілота

Кадилак може не встигнути домовитись з мексиканським гонщиком Серхіо Пересом через конкуренцію з боку іншої команди Формули-1.

Про це повідомляє The Race.

35-річний пілот провів переговори з очільником Альпін Флавіо Бріаторе на предмет можливого підписання контракту.

В цілому, Перес задоволений проєктом, який йому запропонував Кадилак, але ще не ухвалив остаточного рішення. Річ у тому, що Альпін зможе надати мексиканцю більш конкурентоспроможний болід.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Ред Булл оголосили про розірвання контракту з Пересом і з того часу гонщик залишався без команди.

Раніше Альпін оголосили про заміну Джека Дуена на Франко Колапінто.