Альпін може перехопити у Кадилак їх потенційного майбутнього пілота
Серхіо Перес
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Кадилак може не встигнути домовитись з мексиканським гонщиком Серхіо Пересом через конкуренцію з боку іншої команди Формули-1.
Про це повідомляє The Race.
35-річний пілот провів переговори з очільником Альпін Флавіо Бріаторе на предмет можливого підписання контракту.
В цілому, Перес задоволений проєктом, який йому запропонував Кадилак, але ще не ухвалив остаточного рішення. Річ у тому, що Альпін зможе надати мексиканцю більш конкурентоспроможний болід.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року Ред Булл оголосили про розірвання контракту з Пересом і з того часу гонщик залишався без команди.
Раніше Альпін оголосили про заміну Джека Дуена на Франко Колапінто.