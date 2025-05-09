Карпати – Олександрія: де дивитися матч 28 туру УПЛ

Олександрія завітає в гості до Карпат у матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в неділю, 11 травня, на стадіоні "Україна" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Після 27 зіграних матчів підопічні Руслана Ротаня продовжують боротьбу за чемпіонство, відстаючи від Динамо на 4 залікові пункти. Також Олександрія за три тури до завершення УПЛ випереджає Шахтар на 6 очок.

Карпати ж мають рівну кількість балів з Кривбасом та Поліссям. Саме ці три команди ведуть боротьбу за останнє єврокубкове місце в наступному сезоні.