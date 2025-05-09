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Наслідують приклад Атлетика: тренер Любарта розповів про філософію команди щодо своїх вихованців

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 12:24
Любарт
Любарт
Волинські Новини

Головний тренер Любарта Назар Бугайчук розповів про прагнення команди використовувати якомога більше власних вихованців та оцінив дебютний сезон в українській еліті.

Слова фахівця наводить сайт "Волинські новини".

"Саме так, це свідомий крок. Луцьк ніколи не мав професійної чоловічої команди з футзалу. Тому місцеві хлопці своїм бажанням і зацікавленістю робили кроки до професійного рівня. Клуб будувався і зростав завдяки ентузіазму людей.

Вже на шляху до Екстра-ліги одні гравці йшли, інші додавалися, що цілком нормально для команди, яка підвищує спортивні результати. Наприклад, Владислав Козачок і Дмитро Романюк були в клубі від заснування. З немісцевих у нас лише двоє – Олександр Сименко та Даніїл Сиротенко", – розповів Бугайчук.

Зазначимо, що Любарт було засновано у 2018 році, а свій дебютний сезон в Екстра-лізі завершив на 10 місці, набравши 15 очок.

Раніше визначився найкращий гравець чемпіонату у квітні.

Екстра-ліга Любарт

Любарт

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