Наслідують приклад Атлетика: тренер Любарта розповів про філософію команди щодо своїх вихованців

Головний тренер Любарта Назар Бугайчук розповів про прагнення команди використовувати якомога більше власних вихованців та оцінив дебютний сезон в українській еліті.

Слова фахівця наводить сайт "Волинські новини".

"Саме так, це свідомий крок. Луцьк ніколи не мав професійної чоловічої команди з футзалу. Тому місцеві хлопці своїм бажанням і зацікавленістю робили кроки до професійного рівня. Клуб будувався і зростав завдяки ентузіазму людей.



Вже на шляху до Екстра-ліги одні гравці йшли, інші додавалися, що цілком нормально для команди, яка підвищує спортивні результати. Наприклад, Владислав Козачок і Дмитро Романюк були в клубі від заснування. З немісцевих у нас лише двоє – Олександр Сименко та Даніїл Сиротенко", – розповів Бугайчук.