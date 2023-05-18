Збірна Швеції зіграє з Угорщиною, Чехія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 18 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі четвертого туру.

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 18 травня: