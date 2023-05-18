Головне
Ребров підписав контракт зі збірною України
Сьогодні 08:08 1496
Збірна Швеції зіграє з Угорщиною, Чехія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 18 травня
Сьогодні 07:20 396
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:31 2811
Манчестер Сіті розгромив Реал у півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1247
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:12 30423
Збірна Канади розібралася з Казахстаном, Фінляндія перемогла Францію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:48 1069
Довбик: Інтерес від Марселя став більш інтенсивним
Вчора 22:22 750
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Вчора 14:58 54594 8
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Вчора 14:53 1224
Формула-1 скасувала Гран-прі Емілії-Романьї через зливу
Вчора 14:40 716
Прямі трансляції

Збірна Швеції зіграє з Угорщиною, Чехія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 18 травня

Сьогодні 07:20 396 0
Збірна Швеції зіграє з Угорщиною, Чехія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 18 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі четвертого туру.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 18 травня:

  • 16:20. Група А. Угорщина - Швеція. Пряма трансляція - XSport+.
  • 16:20. Група Б. Чехія - Словенія. Пряма трансляція - XSport.
  • 20:20. Група А. Данія - Німеччина. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група Б. Швейцарія - Словаччина. Пряма трансляція - XSport.
Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 5401
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 54594 8
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 30423
Ломаченко: Це все заради моєї країни Ломаченко: Це все заради моєї країни 3250
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 4961 1
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 8649 4
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207751
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20785
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16675 6
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113823
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18292
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34566 1