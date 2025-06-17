Бенфіка з Трубіним розписала результативну нічию з Бокою Хуніорс у першому турі клубного ЧС

У ніч з 16 на 17 червня відбулось два матчі у межах першого туру клубного чемпіонату світу.

Так, Бенфіка змогла відігратись проти Боки Хуніорс, програючи 0:2 після перших 30 хвилин гри. Наприкінці матчу команди отримали по червоній картці – Андреа Белотті був видалений у складі Бенфіки, а у Боки поле достроково залишив Фігаль.

Клубний чемпіонат світу-2025

Група C, 1 тур, 17 червня

Бока Хуніорс – Бенфіка 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – Мерентьєль, 2:0 – Батталья, 2:1 – Ді Марія, 45+3 (пен.), 2:2 – Отаменді, 84

В іншому матчі ігрового дня бразильський Фламенго впевнено розібрався з Есперансом з Тунісу – 2:0.

Група D

Фламенго – Есперанс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Де Арраскаета, 17, 2:0 – Луїс Араужо, 70

Сьогодні ввечері на КЧС буде зіграно ще два матчі – Боруссія Дортмунд зустрінеться з Флуміненсе, а Рівер Плейт протистоятиме Ураві.

Напередодні лондонський Челсі оформив впевнену перемогу над Лос-Анджелесом в межах першого туру КЧС.