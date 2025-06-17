CAS відхилив апеляцію ірландського клубу щодо виключення з Ліги конференцій

Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення щодо апеляції ірландської Дрогеди на виключення з розіграшу Ліги конференцій на наступний сезон.

Про це повідомляє ESPN.

Так, керівний орган залишив у силі рішення УЄФА щодо колективу, який попри перемогу в національному кубку не зможе взяти участь у Лізі конференцій.

CAS погодився з позицією футбольного союзу, що Дрогеда була проінформована щодо проблем з власниками команди заздалегідь та мала строк до першого березня на розв'язання цього питання.

Нагадаємо, Дрогедою та данським Сількеборгом, який також кваліфікувався на турнір, володіє Trivela Group. Правила УЄФА забороняють участь у турнірі двох або більше клубів, які мають одного мажоритарного власника.

У клубі вже висловили свій жаль з цього приводу та вибачились перед вболівальниками.

Зазначимо, що схожу ситуацію з Дрогедою має Крістал Пелес. Клуб з АПЛ кваліфікувався до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку Англії, але може бути виключеним через одного з Ліоном власника – Джона Текстора.

Втім, раніше з'явилась інформація про можливого покупця команди з чемпіонату Англії.