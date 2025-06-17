Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

CAS відхилив апеляцію ірландського клубу щодо виключення з Ліги конференцій

Володимир Максименко — 17 червня 2025, 07:36
CAS відхилив апеляцію ірландського клубу щодо виключення з Ліги конференцій

Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення щодо апеляції ірландської Дрогеди на виключення з розіграшу Ліги конференцій на наступний сезон.

Про це повідомляє ESPN.

Так, керівний орган залишив у силі рішення УЄФА щодо колективу, який попри перемогу в національному кубку не зможе взяти участь у Лізі конференцій.

CAS погодився з позицією футбольного союзу, що Дрогеда була проінформована щодо проблем з власниками команди заздалегідь та мала строк до першого березня на розв'язання цього питання.

Нагадаємо, Дрогедою та данським Сількеборгом, який також кваліфікувався на турнір, володіє Trivela Group. Правила УЄФА забороняють участь у турнірі двох або більше клубів, які мають одного мажоритарного власника.

У клубі вже висловили свій жаль з цього приводу та вибачились перед вболівальниками.

Зазначимо, що схожу ситуацію з Дрогедою має Крістал Пелес. Клуб з АПЛ кваліфікувався до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку Англії, але може бути виключеним через одного з Ліоном власника – Джона Текстора.

Втім, раніше з'явилась інформація про можливого покупця команди з чемпіонату Англії.

CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні) Ліга конференцій

Ліга конференцій

Олександрія назвала стадіон, на якому проводитиме домашні матчі Ліги конференцій
УЄФА виключив ірландський клуб з розіграшу Ліги конференцій-2025/26
Олександрія визначилася з місцем проведення домашніх матчів Ліги конференцій
Полісся визначилося з місцем проведення номінально домашніх матчів Ліги конференцій
Щойно дізнався, що Челсі виграв: хлопець провів п’ять днів у польській в’язниці після бійки з фанами Бетіса

Останні новини