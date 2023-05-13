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Словаччина зіграє з Латвією, Фінляндія - з Німеччиною: розклад матчів ЧС-2023 на 13 травня

Сьогодні 07:16 182 0
Словаччина зіграє з Латвією, Фінляндія - з Німеччиною: розклад матчів ЧС-2023 на 13 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться шість матчів.

Програма першого туру закриється чотирма матчами. У групі А Франція зіграє з Австрією, а Угорщина - з Данією. У групі Б Швейцарія протистоятиме Словенії, а Норвегія - Казахстану. 

Матчами Німеччина - Фінляндія та Словаччина - Латвія стартує другий тур турніру.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Чотири матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 13 травня:

  • 12:20. Група А. Франція - Австрія. Пряма трансляція - XSport+.
  • 12:20. Група Б. Швейцарія - Словенія
  • 16:20. Група А. Угорщина - Данія.
  • 16:20. Група Б. Норвегія - Казахстан. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група А. Німеччина - Фінляндія. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група Б. Словаччина - Латвія. Пряма трансляція - XSport.
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