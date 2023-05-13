Словаччина зіграє з Латвією, Фінляндія - з Німеччиною: розклад матчів ЧС-2023 на 13 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться шість матчів.

Програма першого туру закриється чотирма матчами. У групі А Франція зіграє з Австрією, а Угорщина - з Данією. У групі Б Швейцарія протистоятиме Словенії, а Норвегія - Казахстану.

Матчами Німеччина - Фінляндія та Словаччина - Латвія стартує другий тур турніру.

Чотири матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 13 травня: