Словаччина зіграє з Латвією, Фінляндія - з Німеччиною: розклад матчів ЧС-2023 на 13 травня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться шість матчів.
Програма першого туру закриється чотирма матчами. У групі А Франція зіграє з Австрією, а Угорщина - з Данією. У групі Б Швейцарія протистоятиме Словенії, а Норвегія - Казахстану.
Матчами Німеччина - Фінляндія та Словаччина - Латвія стартує другий тур турніру.
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Чотири матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.
Розклад матчів ЧС-2023 на 13 травня:
- 12:20. Група А. Франція - Австрія. Пряма трансляція - XSport+.
- 12:20. Група Б. Швейцарія - Словенія
- 16:20. Група А. Угорщина - Данія.
- 16:20. Група Б. Норвегія - Казахстан. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група А. Німеччина - Фінляндія. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група Б. Словаччина - Латвія. Пряма трансляція - XSport.