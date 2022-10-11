Гашек - про виступ росіян у Празі: У Чехії більше не раді НХЛ

7 та 8 жовтня Сан-Хосе та Нешвілл провели у Празі дві зустрічі

Джерело - Чемпіон.

НХЛ має попросити вибачення за участь російських хокеїстів у матчах ліги в Празі.

Про це розповів чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек.

"На вихідних у Празі відбулися два матчі чемпіонату НХЛ. Керівництво ліги не виявило повагу до позиції МЗС Чехії про те, що російські хокеїсти не повинні брати участь у цих матчах. У Чехії більше не раді НХЛ, допоки керівництво ліги не піде у відставку, а нове не вибачиться перед нашою країною", – сказав Гашек.

7 та 8 жовтня Сан-Хосе та Нешвілл провели у Празі дві зустрічі регулярного чемпіонату НХЛ.