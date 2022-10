Гашек - про виступ росіян у Празі: У Чехії більше не раді НХЛ

НХЛ має попросити вибачення за участь російських хокеїстів у матчах ліги в Празі.

Про це розповів чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек.

7 та 8 жовтня Сан-Хосе та Нешвілл провели у Празі дві зустрічі регулярного чемпіонату НХЛ.

During the weekend 2 @NHL games were played in Prague. The leadership of the NHL did not respect the position of our MFA that Russian players should not play. Until the current leaders of the NHL resign and the new apologize to our country, the NHL is no longer welcome in the ČR