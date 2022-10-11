Гашек - про виступ росіян у Празі: У Чехії більше не раді НХЛ

Джерело - Чемпіон.
НХЛ має попросити вибачення за участь російських хокеїстів у матчах ліги в Празі.
Про це розповів чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек.
"На вихідних у Празі відбулися два матчі чемпіонату НХЛ. Керівництво ліги не виявило повагу до позиції МЗС Чехії про те, що російські хокеїсти не повинні брати участь у цих матчах. У Чехії більше не раді НХЛ, допоки керівництво ліги не піде у відставку, а нове не вибачиться перед нашою країною", – сказав Гашек.
7 та 8 жовтня Сан-Хосе та Нешвілл провели у Празі дві зустрічі регулярного чемпіонату НХЛ.
During the weekend 2 @NHL games were played in Prague. The leadership of the NHL did not respect the position of our MFA that Russian players should not play. Until the current leaders of the NHL resign and the new apologize to our country, the NHL is no longer welcome in the ČR— Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 10, 2022