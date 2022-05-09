Зубко: Пройти повноцінний сезон реально готові 4 хокейні клуби

Наразі лише 4 українські хокейні клуби можуть провести повноцінний сезон.

Про це розповів президент ФХУ Георгій Зубко.

"Я думаю, що, на жаль, реально готові провести повноціний сезон лише чотири. Але ми спробуємо, щоб було більше. Питання про пониження ліміту легіонерів обговорюється вже давно. Воно було одним з принципових питань Федерації. Сьогодні ми не розглядаємо легіонерів з Росії і Білорусі - це зрозуміло", - сказав Зубко.