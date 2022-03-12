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Всесвітньовідомий хокейний бренд покинув російський ринок

Сьогодні 15:06 252 0
Всесвітньовідомий хокейний бренд покинув російський ринок

Джерело - Чемпіон.

Відомий канадський виробник хокейної амуніції Bauer покидає російський і білоруський ринки.

Про це в своєму Twitter повідомив журналіст Рік Вестхед.

"Генеральний директор Bauer Hockey Ед Кінналі повідомив мені, що компанія тимчасово припинила вести бізнес у Росії та Білорусі", - зазначив журналіст.

Також повідомляється, що компанія продовжує відстежувати війну в Україні.

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