Всесвітньовідомий хокейний бренд покинув російський ринок

Відомий канадський виробник хокейної амуніції Bauer покидає російський і білоруський ринки.

Про це в своєму Twitter повідомив журналіст Рік Вестхед.

"Генеральний директор Bauer Hockey Ед Кінналі повідомив мені, що компанія тимчасово припинила вести бізнес у Росії та Білорусі", - зазначив журналіст.

Bauer Hockey CEO Ed Kinnaly tells me the company has stopped doing business in Russia and Belarus.

Kinnaly: "We have temporarily suspended all Bauer shipments into Russia and Belarus. We’ll continue to monitor this extremely sensitive and rapidly evolving situation."