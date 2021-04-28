Джерело - sovsport.ru.
У Росії скоїв самогубство чотириразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем Роман Гейзель
Про це повідомляє Sovsport.ru.
За інформацією видання, 40-річний голкіпер застрелився у Кемерові.
Майже всю професійну кар'єру Гейзель відіграв у кемеровському клубі Кузбас, за який виступав з 1998 до 2012 року. Також воротар грав за Сибсільмаш з Новосибірська.
У складі збірної Росії з хокею з м'ячем Гейзель чотири рази вигравав чемпіонат світу і ще двічі ставав срібним призером міжнародного турніру.
Раніше повідомлялося, що російська фігуристка вчинила самогубство.