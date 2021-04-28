 У Росії чотириразовий чемпіон світу вчинив самогубство | Хокей | Champion.com.ua
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У Росії чотириразовий чемпіон світу вчинив самогубство

Сьогодні 11:59 250 0
4-разовий чемпіон світу наклав на себе руки в Росії
У Росії чотириразовий чемпіон світу вчинив самогубство

Джерело - sovsport.ru.

У Росії скоїв самогубство чотириразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем Роман Гейзель

Про це повідомляє Sovsport.ru.  

За інформацією видання, 40-річний голкіпер застрелився у Кемерові. 

Майже всю професійну кар'єру Гейзель відіграв у кемеровському клубі Кузбас, за який виступав з 1998 до 2012 року. Також воротар грав за Сибсільмаш з Новосибірська. 

У складі збірної Росії з хокею з м'ячем Гейзель чотири рази вигравав чемпіонат світу і ще двічі ставав срібним призером міжнародного турніру.

Раніше повідомлялося, що російська фігуристка вчинила самогубство.

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