 Торонто переміг Оттаву та інші результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося 10 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
11 квітня

Філадельфія – Бостон 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Даллас – Флорида 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Торонто – Оттава 6:5 (2:0, 2:3, 2:2)

Монреаль – Вінніпег 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Коламбус – Чикаго 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Кароліна – Детройт 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, по буллітам - 0:1)

Сент-Луїс – Міннесота 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Нешвілл – Тампа-Бей 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Калгарі – Едмонтон 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

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