Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
11 квітня
Філадельфія – Бостон 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Даллас – Флорида 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Торонто – Оттава 6:5 (2:0, 2:3, 2:2)
Монреаль – Вінніпег 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Коламбус – Чикаго 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
Кароліна – Детройт 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, по буллітам - 0:1)
Сент-Луїс – Міннесота 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Нешвілл – Тампа-Бей 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Калгарі – Едмонтон 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
Сан-Хосе – Лос-Анджелес 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)