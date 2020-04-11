Форвард Едмонтона помер у віці 25 років

Він був у медикаментозній комі після крововиливу в мозок

Джерело - офіційний сайт Едмонта.

Нападник Едмонтона Колбі Кейв помер у віці 25 років.

Про це повідомила дружина хокеїста Емілі.

7 квітня канадець був уведений у штучну кому після крововиливу в мозок.

9 квітня він переніс операцію з вилучення колоїдної кісти, яка провокувала тиск на мозок.

В НХЛ він провів 67 матчів за Бостон і Едмонтон, набравши 9 (4+5) очок.

Нагадаємо, Трамп може вирішити долю сезону у НХЛ.