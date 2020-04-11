Форвард Едмонтона помер у віці 25 років

Джерело - офіційний сайт Едмонта.
Нападник Едмонтона Колбі Кейв помер у віці 25 років.
Про це повідомила дружина хокеїста Емілі.
7 квітня канадець був уведений у штучну кому після крововиливу в мозок.
9 квітня він переніс операцію з вилучення колоїдної кісти, яка провокувала тиск на мозок.
Today we mourn the passing of @EdmontonOilers forward, Colby Cave.— NHL (@NHL) April 11, 2020
More: https://t.co/zfzRpkPP0g pic.twitter.com/1Y2nEalwnz
В НХЛ він провів 67 матчів за Бостон і Едмонтон, набравши 9 (4+5) очок.
Нагадаємо, Трамп може вирішити долю сезону у НХЛ.