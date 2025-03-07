Зоря з дублем Мічина перемогла Оболонь у 20 турі УПЛ

Луганська Зоря у домашньому матчі обіграла столичну Оболонь у межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Зоря вийшла вперед наприкінці першого тайму. Після подачі з флангу м'яч відскочив до сербського півзахисника Петера Мічина (1:0).

У другій половині гравці луганського клубу змогли подвоїти перевагу після розкішної контратаки. В результаті Мічин опинився перед воротарем та низом пробив у лівий кут воріт (2:0).

Оболонь змогла відквитати один гол стараннями Данила Карася, який був першим на добиванні після розіграшу стандартного положення.

Чемпіонат України – УПЛ

20 тур, 7 березня

Зоря – Оболонь 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Мічин, 2:0 – 62 Мічин, 2:1 – 68 Карась

Зоря здобула свою другу поспіль перемогу та з 28 очками посідає 6-ту сходинку в турнірній таблиці. Оболонь з 18 балами перебуває на 13-й позиції.

Напередодні Олександрія з голом Шепелєва здолала Колос.