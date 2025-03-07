Не витримали нерви: президент Колоса звільнив увесь тренерський штаб

Президент ковалівського Колоса Андрій Засуха звільнив увесь тренерський штаб на чолі з Олександром Поздєєвим після поразки від Олександрії (1:0) у 20 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що клуб також залишився без адміністративного штабу, а також усього топменеджменту клубу. Залишилися лише футболісти, які отримали вихідний на завтрашній день.

Поздєєв очолив Колос 12 травня 2024 року. За цей час команда під його керівництвом зіграла 26 поєдинків, перемогла 4 рази, 9 матчів зіграла внічию, ще 13 ігор завершилися поразкою.

Для ковалівського клубу поразка від Олександрії стала третьою поспіль, команда з 18 очками залишилася на 12-й позиції. Стільки ж очок в Оболоні, яка перебуває в зоні перехідних матчів (13 сходинка).

Нагадаємо, раніше київське Динамо підписало лідера Колоса Лучкевича. Сторони підписали короткострокову угоду, яка розрахована до кінця сезону-2024/25. 29-річний правий захисник приєднався до киян на правах вільного агента.