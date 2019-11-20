Даллас знищив Ванкувер, Оттава здолала Детройт. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Баффало - Міннесота 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Коламбус - Монреаль 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Нью-Джерсі - Бостон 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Піттсбург - Айлендерс 4:5 ОВ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)
Флорида - Філадельфія 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Детройт - Оттава 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Нешвілл - Вінніпег 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Сент-Луїс - Тампа-Бей 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Даллас - Ванкувер 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Чикаго - Кароліна 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Калгарі - Колорадо 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Вегас - Торонто 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Сан-Хосе - Едмонтон 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Раніше, Вегас знищив Калгарі, Чикаго перемогло Баффало.
Нагадаємо, Нешвілл знищив Детройт, Бостон переміг Піттсбург.