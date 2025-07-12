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Друга перемога за день: Верес обіграв у спарингу Колос-2

Олександр Булава — 12 липня 2025, 21:37
Друга перемога за день: Верес обіграв у спарингу Колос-2
НК Верес

Рівненський Верес у другому спарингу за день обіграв другу команду Колоса.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1. Дублем у складі рівненського колективу відзначився гравець U19 Владислав Сайчишин.

Зазначимо, що це був другий спаринг за день для "червоно-чорних", у першій грі Верес мінімально обіграв Кудрівку. Раніше рівняни переграли Ниву (3:0) та Колос (3:2).

Товариський матч
12 липня

Колос-2 – Верес 1:2 

Раніше повідомлялось, що Верес попрощався з 19-річним півзахисником.

Колос-2 Верес Рівне

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