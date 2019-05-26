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Росія стала бронзовим призером чемпіонату світу-2019

Сьогодні 19:25 976 0
Росія стала бронзовим призером чемпіонату світу-2019

Сьогодні, 26 травня, на чемпіонаті світу-2019 у заключному поєдинку Чехія програла Росії.

Підопічним Іллі Воробйова вдалося вирвати перемогу у збірної Чехії. Росія відкрила рахунок на 13-й хвилині матчу, але чехи ще до кінця першого періоду вийшли вперед після влучних кидків Ржепік і Кубаліка. На початку другої двадцятихвилинки росіяни зрівняли рахунок. Більше в основний час зустрічі команди не забивали. В овертаймі найсильнішого визначити також не вдалося.

У серії булітів Росія перемогла 2:0, чехи не реалізували жодного з чотирьох кидків.

Таким чином, збірна Росії стала бронзовим призером чемпіонату світу у Словаччині. Для росіян це третя бронза за останні чотири роки.

Чемпіонат світу

Матч за 3 місце

26 травня

Росія – Чехія – 3:2 після булітів (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0)

Нагадаємо, що в півфіналі Росія бездарно програла молодим хокеїстам з Фінляндії. Суомі в фіналі посперечаються за золото з Канадою. Також, кленові листки в 1/2 фіналу розгромили чехів.

Джерело - Чемпіон.

#Росія, #Чехія, #чемпіонат світу, #за третє місце
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