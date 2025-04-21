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Афганського бійця UFC заарештували за сексуальне насильство над неповнолітньою

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 11:03
Афганського бійця UFC заарештували за сексуальне насильство над неповнолітньою
Ахмад Хасанзада
Скриншот

Афганського бійця Ахмада Хасанзада затримала поліція Сакраменто. Його підозрюють у сексуальному насильстві над неповнолітньою.

Про це повідомляє CBSports.

28-річний спортсмен повинен був дебютувати в UFC найближчої суботи, 26 квітня.

Спочатку з'явилася інформація, що бій з ним відмінено. Згодом з'явилися деталі, що його заарештували.

Департамент поліції Сакраменто підтвердив, що Ахмад Хасанзада визнав себе виним після розслідування, яке розпочалося на початку 2024 року.

Його будуть судити за розпусні дії з дівчиною, якій було менше 14 років. 

Нагадаємо, баскетболіст Сакраменто побився з фанатом у суші-барі

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