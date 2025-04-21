Шакур змінив промоутера перед захистом поясу WBC

Чемпіон світу у легкій вазі за версією Світової боксерської ради (WBC) Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) припинив співпрацю з промоутерською компанією Matchroom.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Новим промоутером американця став Лу Ді Белла, який буде вести підготовку до бою проти Вільяма Сепеди (12 липня). Його завдання буде контроль персоналу, ведення залаштункових справ та робота з медіа.

Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі.

Раніше визначився наступний суперник кривдника Дениса Берінчика.