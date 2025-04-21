Це може бути Лунін або Куртуа: Анчелотті – про вибір воротаря на фінал Кубку Іспанії з Барселоною

Головний тренер Реала Карло Анчелотті не визначився з основним голкіпером команди на фінал Кубку Іспанії проти Барселони.

Про це повідомляє AS.

Український воротар нещодавно відновився від травми повернувся у заяву команди на матч проти Атлетика (1:0).

"Лунін повернувся до складу. Чи зіграє він у фіналі? Це може бути і Лунін, і Куртуа. Я б не виключав і Франа Гонсалеса, він теж демонструє хорошу гру", – заявив Анчелотті.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, пропустивши у них 19 голів і 4 рази відстоявши "на нуль". Контракт воротаря збірної України з "вершковими" розрахований до літа 2030 року.

Фінал Кубка Іспанії між Реалом і Барселоною відбудеться у суботу, 26 квітня. Початок о 23:00 за київським часом.