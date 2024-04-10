Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал та Манчестер Сіті розписали нічию в матчі-трилері в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Поєдинок завершився з рахунком 3:3.

На початку матчу команди видали надзвичайно активні 15 хвилин. Рахунок вже на 2 хвилині відкрив Манчестер Сіті. "Містяни" забили курйозний гол зі штрафного, скориставшись помилкою Андрія Луніна.

Реал на став зволікати та зумів швидко вийти вперед у поєдинку. На 12 хвилині автогол Рубена Діаша зрівняв рахунок, а через 2 хвилини Родріго вивів "вершкових" уперед.

Далі команди заспокоїлась, проте в другому таймі гольоава феєрія продовжилась. На 66 хвилині Філ Фоден суперголом рахунок зрівняв. Через 5 хвилин Йошко Гвардіол не менш видовищним голом вивів чинних переможців турніру вперед.

Останнє слово в матчі все ж таки сказав Реал. Федеріко Вальверде зрівняв рахунок на 79 хвилині.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, перший матч

9 квітня

Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 2 Сілва, 1:1 - 12 Діаш(аг), 2:1 - 14 Родріго, 2:2 - 66 Фоден, 2:3 - 71 Гвардіол, 3:3 - 79 Вальверде

Доля путівки вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, що в паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал та Баварія теж розписали нічию.