Лунін у серії пенальті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Реал здолав Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та здобув путівку в півфінал турніру.

Матч розпочався за повним домінуванням господарів поля. "Містяни" одразу взяли під контроль м'яч та почали створювати небезпеку біля воріт "вершкових".

Проте рахунок відкрила команда з Мадрида. Вінісіус Жуніор увірвався у штрафний майданчик з правого флангу та віддав пас на Родріго Гоеса. Едерсон відбив перший удар бразильця, але гравець Реала добив м'яч у сітку з другої спроби.

У другому таймі Ман Сіті почав нарощувати несамовитий тиск на ворота Андрія Луніна. Конвертувати перевагу у грі вдалось на 76 хвилині. Півзахисник Кевін Де Брейне з кількох метрів завдав потужного удару під поперечину, з яким український голкіпер не впорався.

Гра перейшла в овертайми, в яких команди сильнішого не виявили. Отже, долю останньої путівки в півфінал мала вирішити серія післяматчевих пенальті.

Справжнім героєм став Лунін, який відбив 2 удари з 5 від Бернарду Сілви та Матео Ковачича, чим приніс перемогу Реалу.

Упродовж усього матчу український голкіпер видав низку сейвів та кілька разів серйозно врятував команду.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, матч-відповідь

17 квітня

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (4:4 - за сумою двох матчів, 3:4 - по пенальті)

Голи: 0:1 - 12 Родріго, 1:1 - 76 Де Брейне

Ман Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі (112 Стоунс), Гвардіол, Гріліш (72 Доку), Родрі, Де Брейне (112 Ковачіч), Бернарду Сілва, Фоден, Холанд (91 Альварес)

Реал: Лунін, Карвахаль (110 Мілітао), Начо, Рюдігер, Менді, Кроос (79 Модрич), Камавінга, Беллінгем, Вальверде, Родріго (84 Діас), Вінісіус Жуніор (102 Васкес)

Попередження: 59 Гріліш, 61 Гвардіол, 90 Родрі — 38 Карвахаль, 90 Менді

Відтак Реал вийшов у півфінал ЛЧ. Суперником іспанців стане мюнхенська Баварія, яка пройшла лондонський Арсенал за сумою двох поєдинків. Матчі півфіналу заплановані на 1 і 8 травня.

Нагадаємо, що напередодні визначилась інша пара півфіналістів. Французький ПСЖ зустрінеться з дортмундською Боруссією. Парижани в чвертьфіналі в більшості розгромили іспанську Барселону, а "чорно-жовті" в суперматчі подужали мадридський Атлетико. Матчі між ПСЖ та Боруссією відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Фінал турніру запланований на 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.