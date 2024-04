Зінченко — у старті Арсенала на матч з Астон Віллою

У 33 турі Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 Арсенал прийме Астон Віллу.

Український захисник Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад "канонірів".

Про це повідомила пресслужба лондонців.

🧱 Zinchenko steps in at the back

🎯 Jesus joins the front line

⚡️ Trossard back in the line-up



