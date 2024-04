Вінгер Баварії Кінглсі Коман отримав травму в матчі 29 туру німецької Бундесліги проти Кельна (2:0). Гравець збірної Франції ризикує пропустити матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

27-річний футболіст залишив поле на 50-й хвилині. У Комана підозрюють серйозну м'язову травму. Кінгслі доставили в лікарню ще до фінального свистка.

Щодо інших гравців у лазареті, то очікується повернення Лероя Сане та Мануеля Ноєра до наступного матчу ЛЧ з Арсеналом. Поєдинок з "канонірами" відбудеться в середу, 17 квітня, початок — о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2.

🔴🔙 Bayern expect both Leroy Sané and Manuel Neuer to be back against Arsenal next week.



“We didn’t want to take risks today”, Thomas Tuchel confirms.



⛔️ Kingsley Coman, 100% out of the game due to muscle injury. pic.twitter.com/3hC1DcfVaM