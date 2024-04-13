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07.04.2024 07:40 1027

Коман пропустить матч з Арсеналом через пошкодження

Сьогодні 20:55 43 0
Коман пропустить матч з Арсеналом через пошкодження
#Арсенал (Лондон), #Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Кельн, #Ліга чемпіонів, #Кінгслі Коман

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Баварії Кінглсі Коман отримав травму в матчі 29 туру німецької Бундесліги проти Кельна (2:0). Гравець збірної Франції ризикує пропустити матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

27-річний футболіст залишив поле на 50-й хвилині. У Комана підозрюють серйозну м'язову травму. Кінгслі доставили в лікарню ще до фінального свистка.

Щодо інших гравців у лазареті, то очікується повернення Лероя Сане та Мануеля Ноєра до наступного матчу ЛЧ з Арсеналом. Поєдинок з "канонірами" відбудеться в середу, 17 квітня, початок — о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Раніше повідомлялося, що Баварія влітку може продати Комана. Француз за мюнхенців провів 27 матчів у всі турнірах цього сезону, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

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