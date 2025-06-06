Збірна України U-21 зіграє з Іспанією напередодні чемпіонату Європи-2025

Збірна України U-21 проведе товариський матч проти Іспанії U-21 у межах підготовки до чемпіонату Європи-2025.

Зустріч відбудеться сьогодні, 6 червня, в передмісті Мадрида Алькорконі на арені "Санто Домінго Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO та YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Фінальна частина молодіжного Євро-2025 відбуватиметься у Словаччині з 12 червня по 5 липня. На груповому етапі "синьо-жовті" зіграють з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Напередодні стала відома заявка збірної України U-21 на чемпіонат Європи-2025.