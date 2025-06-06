Екстренер Бельгії зацікавив новачка Серії А

Новачок італійської Серії А Піза зацікавилась можливістю запросити на посаду головного тренера Доменіко Тедеско.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Останнім місцем роботи фахівця була збірна Бельгії, звідки його звільнили напередодні матчів плейоф Ліги націй проти України.

Також 39-річний Тедеско працював з РБ Лейпциг, Шальке та юнацькими командами Гоффенгайма. В період з 2019 по 2021 рік працював у московському Спартаку.

За підсумками сезону-2024/25 Піза вийшла у Серію А, після чого клуб продовжив контракт із тренером Філіппо Індзагі. Попри це, італійський тренер вирішив покинути Пізу.

Раніше також повідомлялось, що клуб може запросити екстренера Ювентуса та Сампдорії.