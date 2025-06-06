Нападник Лейпцига погодився на трансфер в Арсенал

Нападник РБ Лейпциг Беньямін Шешко погодився приєднатись до лондонського Арсенала.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

22-річний словенець досяг домовленості з "канонірами" щодо угоди, яка буде розрахована до літа 2030 року.

Очікується, що сума трансферу коливатиметься від 80 до 100 мільйонів євро. За даними західних ЗМІ, сторони мають оголосити про перехід Шешко наступного місяця через особливості фінансових звітів перед УЄФА.

У сезоні-2024/25 нападник зіграв 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив 21 гол та віддав шість результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює Шешко у 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Челсі готовий скласти Арсеналу конкуренцію за трансфер нападника Спортинга.