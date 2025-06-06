Хорнер прокоментував майбутнє Цуноди в Ред Булл

Керівник команди Формули-1 Ред Булл Крістіан Хорнер висловився про майбутнє другого пілота Юкі Цуноди.

Слова функціонера наводить PlanetF1.

"Є аспект, який не можна виключати – наші автівки регулярно поводяться погано у п'ятницю, а згодом нам вдається їх полагодити. Макс адаптується одразу, а Юкі потребує 3-4 кола для цього.



Його майбутнє? Я візьму приклад з Флавіо Бріаторе та скажу, що не хочу відповідати на це питання. Послухайте, для Цуноди все тільки починається, він продовжує процес адаптації.



Звісно, що ми ухвалимо певне рішення. У нас ще є час для цього", – розповів Хорнер.