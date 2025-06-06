Хорнер прокоментував майбутнє Цуноди в Ред Булл
Керівник команди Формули-1 Ред Булл Крістіан Хорнер висловився про майбутнє другого пілота Юкі Цуноди.
Слова функціонера наводить PlanetF1.
"Є аспект, який не можна виключати – наші автівки регулярно поводяться погано у п'ятницю, а згодом нам вдається їх полагодити. Макс адаптується одразу, а Юкі потребує 3-4 кола для цього.
Його майбутнє? Я візьму приклад з Флавіо Бріаторе та скажу, що не хочу відповідати на це питання. Послухайте, для Цуноди все тільки починається, він продовжує процес адаптації.
Звісно, що ми ухвалимо певне рішення. У нас ще є час для цього", – розповів Хорнер.
Зазначимо, що японець розпочинав сезон у команді Рейсінг Буллз, але після двох етапів Цунода замінив Ліама Лоусона.
З того часу пілот набрав сім очок у наступних семи етапах Гран-прі.
Нагадаємо, що інший гощик Ред Булл, Макс Ферстаппен, ризикує отримати дискваліфікацію на один Гран-прі через перебір штрафних балів.
Команда готується до цього, зробивши запит до ФІА з проханням видати суперліцензію своєму вихованцю, який виступає у Формулі-2.