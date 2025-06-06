Музичук переграла чемпіонку світу та очолила Norway Chess

Українська шахістка Анна Музичук переграла чемпіонку світу Цзюй Венцзюнь в межах дев'ятого туру Norway Chess та очолила турнірну таблицю.

Гросмейстерка виявилась сильнішою у класичній партії, граючи при цьому чорними фігурами.

Наразі Музичук має у своєму активі 15,5 очок, а її найближча переслідувачка Хампі Конеру набрала 13,5 залікових балів. Таким чином, перемога над китаянкою гарантує Анні щонайменше роздільну перемогу на турнірі.

Згідно з регламентом, учасники отримували три очки за перемогу в класичній партії. У випадки нічиє грався Армагеддон (10 та 7 хвилин з додаванням 1 секунди за кожен хід після 41-го). Нічия+перемога в Армагеддоні давали півтора очка, а нічия та поразка в додатковій партії – 0,5 залікових балів.

Зазначимо також, що завдяки останнім перемогам Анна Музичук піднялась на п'яте проміжне місце у рейтингу ЕЛО, поступаючись лише четвірці китаянок. на чолі з Венцзюнь.

За дев'ять турів Анна Музичук ще не зазнала жодної поразки, дві партії вигравши "в чисту", а ще сім в Армагеддоні.

Сьогодні ввечері шахістка зіграє вирішальний двобій на турнірі, суперницею буде Вайшалі Рамешбабу з Індії.

Раніше Музичук виграла етап Гран-прі ФІДЕ, але це не допомогло їй кваліфікуватись на турнір Претенденток.