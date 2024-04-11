Трубін вийде у стартовому складі на матч проти Марселя у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя.
Про це повідомила пресслужба "орлів" в соцмережах.
Початок матчу - о 22:00 за київським часом.
📋 O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘!#SLBOM • #UEL pic.twitter.com/2rhAnVSnth— SL Benfica (@SLBenfica) April 11, 2024
Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу Бенфіка пройшла шотландський Рейнджерс.
Зазначимо, що паралельно відбудуться ще 3 матчі чвертьфіналів Ліги Європи, зокрема Ліверпуль прийматиме Аталанту, Баєр зіграє з Вест Хемом, а Мілан та Рома поміряються силами в італійському протистоянні.