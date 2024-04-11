Трубін вийде у стартовому складі на матч проти Марселя у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя.

Про це повідомила пресслужба "орлів" в соцмережах.

Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу Бенфіка пройшла шотландський Рейнджерс.

Зазначимо, що паралельно відбудуться ще 3 матчі чвертьфіналів Ліги Європи, зокрема Ліверпуль прийматиме Аталанту, Баєр зіграє з Вест Хемом, а Мілан та Рома поміряються силами в італійському протистоянні.