Одноклубник Миколенка зацікавив Баварію

Джерело - Чемпіон.

Центральний півзахисник Евертона Амаду Онана зацікавив німецького гранда, мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Telegraph Football.

Видання заявляє, що німецька команда готова активізувати свої зусилля, щоб підписати бельгійця, оскільки клуб Бундесліги планує посилити позицію опорного півзахисника команди влітку.

У Баварії є серйозна конкуренція на трансфер футболіста, оскільки на Онана також претендують ряд топових європейських клубів.

🇩🇪 Le Bayern Munich est prêt à intensifier ses efforts pour recruter Amadou Onana.



[ @TeleFootball ] pic.twitter.com/1K0PYhX0IA — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) March 28, 2024

Трансферна вартість гравця оцінюється в 50 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2027 року.

Онана виступає за Евертон із літа 2022 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи і 1 асист у 29 матчах за Евертон у всіх турнірах.

Нагадаємо, що "ірискам" часково повернули очки після розгляду апеляції щодо зняття 10 балів за порущення фінансового фейр-плей.