Ворскла переграла Кривбас у центральному матчі сезону жіночого чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
Ворскла на виїзді перемогла Кривбас у матчі 13 туру чемпіонату України з футболу серед жінок.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь полтавок. Завдяки цій перемозі вони наздогнали Кривбас за очками (тепер в обох команд по 34). Оскільки різниця забитих/пропущених м’ячів краща у Ворскли (+64 проти +30), тепер саме полтавська команда очолює першість.
Чемпіонат України з футбол серед жінок
13 тур, 28 березня
Кривбас - Ворскла 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Осіпян, 1:1 - 49 Колодій, 1:2 - 56 Козлова
На 62 хвилині Ірина Подольська (Ворскла) не реалізувала пенальті.
Нагадаємо, в минулому та позаминулому сезонах чемпіонат України вигравала Ворскла. Торік полтавки завершили кампанію з різницею забитих/пропущених 147:4.