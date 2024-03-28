Ворскла переграла Кривбас у центральному матчі сезону жіночого чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Ворскла на виїзді перемогла Кривбас у матчі 13 туру чемпіонату України з футболу серед жінок.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь полтавок. Завдяки цій перемозі вони наздогнали Кривбас за очками (тепер в обох команд по 34). Оскільки різниця забитих/пропущених м’ячів краща у Ворскли (+64 проти +30), тепер саме полтавська команда очолює першість.

Чемпіонат України з футбол серед жінок

13 тур, 28 березня

Кривбас - Ворскла 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Осіпян, 1:1 - 49 Колодій, 1:2 - 56 Козлова

На 62 хвилині Ірина Подольська (Ворскла) не реалізувала пенальті.

Нагадаємо, в минулому та позаминулому сезонах чемпіонат України вигравала Ворскла. Торік полтавки завершили кампанію з різницею забитих/пропущених 147:4.