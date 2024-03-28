Мілан шукає заміну для Жіру, який улітку покине клуб

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Мілан розпочав пошуки заміни для форварда Олів'є Жіру, який не буде продовжувати контракт з клубом.
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
Французький нападник близький до переходу в Лос-Анджелес, з яким досягнув усних домовленостей.
У списку "россонері" на заміну Жіру знаходяться Джошуа Зіркзе (Болонья), Беньямина Шешко (Лейпциг), Віктора Дьйокереша (Спортинг) та Сантьяго Хіменеса (Феєноорд).
Нагадаємо, що в поточному сезоні Олів'є провів 36 матчів за Мілан, забив 14 голів та віддав 9 асистів.
Зазначимо, що в американському клубі виступає колишній партнер форварда по збірній Франції Уго Льоріс.