Мілан шукає заміну для Жіру, який улітку покине клуб

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Мілан розпочав пошуки заміни для форварда Олів'є Жіру, який не буде продовжувати контракт з клубом.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Французький нападник близький до переходу в Лос-Анджелес, з яким досягнув усних домовленостей.

У списку "россонері" на заміну Жіру знаходяться Джошуа Зіркзе (Болонья), Беньямина Шешко (Лейпциг), Віктора Дьйокереша (Спортинг) та Сантьяго Хіменеса (Феєноорд).

Нагадаємо, що в поточному сезоні Олів'є провів 36 матчів за Мілан, забив 14 голів та віддав 9 асистів.

Зазначимо, що в американському клубі виступає колишній партнер форварда по збірній Франції Уго Льоріс.