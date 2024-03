Нападник збірної Бразилії отримав дворічну дискваліфікацію

Нападник Фламенгу та збірної Бразилії Габріел Барбоза (Габігол) дискваліфікований на два роки.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Габігол спробував обдурити офіцерів допінг-контролю під час допінг-тесту. Яким саме чином він намагався їх обдурити, не відомо.

Дискваліфікація 27-річного Габігола набуде чинності 1 квітня поточного року. Сам бразилець має намір подавати апеляцію.

Габігол раніше виступав у складі Сантоса, Інтера та Бенфіки. На його рахунку 5 голів у 18 матчах за збірну Бразилії.

🚨⛔️ Flamengo striker Gabigol has been suspended for the next two years after attempting to deceive anti-doping control.



Gabigol will be out from April 1 and he will appeal after this sentence. pic.twitter.com/xIFvmZJGE5