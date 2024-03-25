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Нападник збірної Бразилії отримав дворічну дискваліфікацію

Барбоза спробував обдурити офіцерів допінг-контролю
Вчора 23:10 179 0
Нападник збірної Бразилії отримав дворічну дискваліфікацію
#Фламенгу

Джерело - Чемпіон.

Нападник Фламенгу та збірної Бразилії Габріел Барбоза (Габігол) дискваліфікований на два роки. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Габігол спробував обдурити офіцерів допінг-контролю під час допінг-тесту. Яким саме чином він намагався їх обдурити, не відомо.

Дискваліфікація 27-річного Габігола набуде чинності 1 квітня поточного року. Сам бразилець має намір подавати апеляцію.

Габігол раніше виступав у складі Сантоса, Інтера та Бенфіки. На його рахунку 5 голів у 18 матчах за збірну Бразилії.

Кілька днів тому збірна Бразилії здолала Англію збірній Бразилії в товариському матчі (0:1). Поєдинок із Бельгією заплановано на 26 березня. Початок о 21:45 за київським часом.

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