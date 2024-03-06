Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Вулвергемптона Педру Нету.
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
"Вовки" мають намір отримати за португальського вінгера 60 млн фунтів.
Окрім МЮ, у послугах Нету зацікавлені Тоттенгем, Ліверпуль та Арсенал.
💣❗🇵🇹 #WWFC 🟡🔴#MUFC❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 6, 2024
Manchester United are monitoring the situation of Pedro Neto.
▫️Tottenham, Arsenal and Liverpool have all been linked with the Portuguese winger.
▫️Wolves have set a £60 million price tag for the Portuguese winger. https://t.co/nvPQvFLPZK pic.twitter.com/kLfxltP1K2
У нинішньому сезоні півзахисник Вулвергемптона провів 22 матчі, забив 3 голи та віддав 11 асистів.
Напередодні "вовки" переграли Брайтон в 1/8 фіналу Кубку Англії.