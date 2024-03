Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Вулвергемптона Педру Нету.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

"Вовки" мають намір отримати за португальського вінгера 60 млн фунтів.

Окрім МЮ, у послугах Нету зацікавлені Тоттенгем, Ліверпуль та Арсенал.

