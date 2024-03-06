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Манчестер Юнайтед серед претендентів на вінгера Вулвергемптона

Сьогодні 12:53 157 0
Манчестер Юнайтед серед претендентів на вінгера Вулвергемптона
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Вулвергемптон, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем, #Педру Нету

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Вулвергемптона Педру Нету.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

"Вовки" мають намір отримати за португальського вінгера 60 млн фунтів.

Окрім МЮ, у послугах Нету зацікавлені Тоттенгем, Ліверпуль та Арсенал.

У нинішньому сезоні півзахисник Вулвергемптона провів 22 матчі, забив 3 голи та віддав 11 асистів.

Напередодні "вовки" переграли Брайтон в 1/8 фіналу Кубку Англії.

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