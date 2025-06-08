Італійський жіночий дует виграв парні змагання на Ролан Гаррос

Італійський дует Сара Еррані/Жасмін Паоліні став переможцем у жіночому парному розряді на Ролан Гаррос. У вирішальному матчі вони обіграли казахстанку Анну Даніліну та сербку Александру Круніч.

Матч тривав 2 години 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:1.

За гру Еррані і Паоліні не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 1 помилку на подачі та 3 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Фінал чоловічого парного розряду, 7 червня

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Круніч (Сербія) 6:4, 2:6, 6:1

Для Паоліні титул став першим виграним на турнірах Grand Slam у чотирьох фіналах, два з яких були в одиночному розряді минулого року.

Еррані завоювала вже восьмий трофей на мейджорах, з яких шість у парному розряді та два у міксті. 13 років тому Сара разом зі співвітчизницею Робертою Вінчі вже перемагала на Відкритій першості Франції.

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді Ролан Гаррос тріумфувала американка Коко Гофф, яка у фіналі здолала лідерку світового рейтингу білоруску Аріну Сабалєнку.