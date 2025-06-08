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Неймовірний камбек приніс SkyUp другу перемогу в серії над Соколом

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 14:22
Неймовірний камбек приніс SkyUp другу перемогу в серії над Соколом
АФУ

Сьогодні, 8 червня, відбувся другий матч бронзової серії української Екстра-ліги з футзалу між Соколом та SkyUp.

Київський колектив здобув неймовірну перемогу, відігравши відставання у два м'ячі.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, переможцем з якої вийшли гравці Сокола завдяку точному удару Хібовського.

Здавалось, гол Сохорука на початку другого тайму закріпив перевагу господарів арени, які подумки зрівняли рахунок в серії. Втім, неймовірні легіонери "авіаторів" принесли своїй команді другу поспіль вольову перемогу.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
Плейоф, бронзова серія
2 матч, 8 червня

Сокіл – SkyUp 2:3 (1:0) (0:2 в серії)

Голи: 1:0 – Хібовський, 18, 2:0 – Сохорук, 22, 2:1 – Джонні, 29, 2:2 – Шаропіньйо, 33, 2:3 – Джонні, 34

Цікаво, що перший матч серії SkyUp також виграв у вольовому стилі, але тоді команди забили 12 м'ячів на двох.

Раніше повідомлялось, що головний тренер Карпат відвідав табір Аврори перед фінальною серією.

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