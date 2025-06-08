Реал сподівається оновити контракт з конкурентом Луніна вже цього літа

Мадридський Реал продовжує активні переговори з Тібо Куртуа щодо підписання нового контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуб готовий перейти до підписання вже наступного місяця, оскільки з 1 липня залишається рівно один рік за чинною угодою з бельгійцем.

🚨⚪️ Understand Real Madrid are set to advance and proceed for Thibaut Courtois new deal next month!



From July 1 - one year ahead of current deal expiry - Real Madrid will offer new contract to Courtois as they’re very happy.



Agreement expected to be sealed this summer. pic.twitter.com/FxKgsnKe1S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025

Очікується, що сторони оголосять про продовження контракту вже цього літа.

Нова угода Куртуа поставить хрест на сподіваннях Андрія Луніна стати першим номером Реала. Нагадаємо, що у вересні минулого року воротар збірної України підписав продовження контракту з іспанським колективом (до літа 2030 року).

Раніше повідомлялося, що Хоан Гарсія може перейти в мадридський Реал та стати заміною Андрію Луніну, який виконує роль дублера Тібо Куртуа.