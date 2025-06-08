Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал сподівається оновити контракт з конкурентом Луніна вже цього літа

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 14:43
Реал сподівається оновити контракт з конкурентом Луніна вже цього літа
Куртуа та Лунін
Getty images

Мадридський Реал продовжує активні переговори з Тібо Куртуа щодо підписання нового контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуб готовий перейти до підписання вже наступного місяця, оскільки з 1 липня залишається рівно один рік за чинною угодою з бельгійцем.

Очікується, що сторони оголосять про продовження контракту вже цього літа.

Нова угода Куртуа поставить хрест на сподіваннях Андрія Луніна стати першим номером Реала. Нагадаємо, що у вересні минулого року воротар збірної України підписав продовження контракту з іспанським колективом (до літа 2030 року).

Раніше повідомлялося, що Хоан Гарсія може перейти в мадридський Реал та стати заміною Андрію Луніну, який виконує роль дублера Тібо Куртуа.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери Тібо Куртуа

Тібо Куртуа

Куртуа зазнав ушкодження перед стартом клубного чемпіонату світу
Реал знайшов заміну Луніну: перемовини між сторонами значно просунулись
Конкурент Луніна близький до підписання нового контракту з Реалом
Кінець для Луніна: Реал та Куртуа ведуть переговори про новий контракт
Справа у травмі. Лунін залишиться у запасі на фінал Кубка Іспанії

Останні новини