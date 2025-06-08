Реал сподівається оновити контракт з конкурентом Луніна вже цього літа
Куртуа та Лунін
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Мадридський Реал продовжує активні переговори з Тібо Куртуа щодо підписання нового контракту.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Клуб готовий перейти до підписання вже наступного місяця, оскільки з 1 липня залишається рівно один рік за чинною угодою з бельгійцем.
Очікується, що сторони оголосять про продовження контракту вже цього літа.
Нова угода Куртуа поставить хрест на сподіваннях Андрія Луніна стати першим номером Реала. Нагадаємо, що у вересні минулого року воротар збірної України підписав продовження контракту з іспанським колективом (до літа 2030 року).
Раніше повідомлялося, що Хоан Гарсія може перейти в мадридський Реал та стати заміною Андрію Луніну, який виконує роль дублера Тібо Куртуа.