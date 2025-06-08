Тренер Вереса назвав найважчих суперників у чемпіонаті України

Головний тренер Вереса Олег Шандрук назвав двох найважчих суперників команди у межах чемпіонату України.

Слова фахівця наводить клубна пресслужба.

"Про це свідчать результати. Це Лівий берег, це Інгулець – команди, які понизилися в класі. Але дійсно, як показав чемпіонат, ми не знайшли, можна сказати, ключа, щоб відкрити двері до воріт цих команд і щоб результативніше зіграти. З Лівим Берегом – дві поразки, з Інгульцем – дві нічиї. Тому назву ці ігри", – розповів Шандрук.

Також наставник відповів, чому клуб вирішив повернути орендованого Венделла у Полісся.

"Дійсно, дуже талановитий гравець. Але на мою думку, він сьогодні не готовий конкурувати в Українській Прем'єр-лізі. Тому він має для себе зрозуміти, чи хоче вийти на новий рівень. Тут як приклад можу назвати Миколу Гайдучика. Венделл – не менш талановитий. Можливо, навіть більш талановитий. Але Коля зрозумів вимоги до нього в Українській Прем'єр-лізі, підлаштувався під них, почав працювати в тій інтенсивності, якої вимагає чемпіонат. Венделл поки цього не зробив. Відповідно, ми не можемо сподіватися на цього гравця в майбутньому", – резюмував Шандрук.

Зазначимо, що сам Верес завершив розіграш УПЛ на 9 місці у турнірній таблиці, набравши до свого активу 36 очок.

Раніше повідомлялося, що чорногорський нападник Марко Мрвальєвич повернувся у Верес після завершення оренди у Лодзі.