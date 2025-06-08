Ваншельбойм став фіналістом турніру серії ITF у Сербії

Ерік Ваншельбойм (508) не зміг стати переможцем турніру серії ITF М25 у сербському Белграді. У фіналі він поступився італійцю Франко Агаменоне (459).

Матч тривав 2 години 29 хвилин і завершився з рахунком 7:6(4), 6:4.

У першій партії Ваншельбойм вів 5:3 і мав сет-пойнт, але в підсумку поступився на тай-брейку.

У другому сеті українець, навпаки, поступався 0:5, виграв чотири гейми поспіль, але до кінця камбек довести не зміг.

За матч Ваншельбойм 2 рази подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 4 брейки. Його суперник не виконував ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 5 брейків.

ITF M25, Belgrade

Белград, Сербія, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал, 8 червня

Франко Агаменоне (Італія) – Ерік Ваншельбойм (Україна) 7:6(4), 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. Українець зіграв свій 11 фінал на рівні ITF і має 4 титули.

На шляху до фіналу Ваншельбойм переміг Мартіна Круміха (487, Чехія), Олексія Крутих (448, Україна), Дениса Клока (687, -) та Тадеуша Пароулека (565, Чехія).