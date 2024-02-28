Лідер Шахтаря оцінив терміни відновлення від травми

Олександр Зубков прокоментував ушкодження, яке отримав у матчі проти Олександрії

Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков готовий повернутися на поле.

Про це повідомив футболіст у коментарі Sport.ua.

"Усе гаразд. Був забій. Забив бік та не міг рухатись. Гадаю, що декілька днів – і все буде гаразд", - відзначив Олександр.

Напередодні Зубков у матчі 18-го туру УПЛ проти Олександрії на 30-й хвилині зазнав травми, зіткнувшись у верховій боротьбі з Іваном Калюжним. Через ушкодження він був замінений на Мар'яна Шведа

У поточному сезоні півзахисник відіграв за "гірників" 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 7 асистів.

Нагадаємо, матч Олександрія – Шахтар завершився внічию. Однак через участь незаявленого Івана Калюжного клубу з Кіровоградщини загрожує технічна поразка.