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Коваленко потрапив до стартового складу Емполі на матч із Сассуоло

Українець проведе 12-й поєдинок у складі італійської команди цього сезону
Сьогодні 15:51 109 0
Коваленко потрапив до стартового складу Емполі на матч із Сассуоло
#Емполі, #Віктор Коваленко, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Емполі завітає в гості до Сассуоло в матчі 26 туру італійської Серії А.

Український півзахисник Віктор Коваленко вийде у стартовому складі гостей.

У цьому сезоні 28-річний півзахисник зіграв 11 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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