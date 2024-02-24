Українець проведе 12-й поєдинок у складі італійської команди цього сезону

Джерело - Чемпіон.

Емполі завітає в гості до Сассуоло в матчі 26 туру італійської Серії А.

Український півзахисник Віктор Коваленко вийде у стартовому складі гостей.

У цьому сезоні 28-річний півзахисник зіграв 11 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Alle 15.00 al #MapeiStadium la sfida contro il Sassuolo; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇



EMPOLI: Caprile; Walukiewicz, Kovalenko, Cacace, Cerri, Marin, Cancellieri, Cambiaghi, Maleh, Luperto, Ismajli pic.twitter.com/u2r8O3QYHP — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 24, 2024

Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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