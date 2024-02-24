Джерело - Чемпіон.
У матчі 18-го туру УПЛ київське Динамо на виїзді зіграє з харківським Металістом 1925.
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Матч відбудеться у неділю, 25 лютого. Початок матчу о 15:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна буде доступна на новоствореному каналі УПЛ ТБ - він доступний у більшості операторів і на більшості ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).
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