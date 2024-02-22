Угода розрахована до 2028 року

Джерело - офіційний сайт Руха.

Клайвер Габріель дос Сантос Кріспім підписав контракт із львівським Рухом.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

Угода з 20-річним вінгером підписана до 2028 року. Гравець обрав собі 20-й ігровий номер.

Клайвер розпочав кар'єру у клубі Деспортіво Бразіл. Звідти він перейшов у Ферровіарю з міста Араракуара, який виступає у чемпіонаті штату Сан-Паулу та бразильській Серії D.

На професійному рівні за Ферровіарію дебютував у 2022 році. Водночас у поточному розіграші Кубка Сан-Паулу серед юніорів (U-20) Клайвер встиг зіграти у 5 матчах, в яких забив 2 голи та віддав асист.

Раніше повідомлялося, що капітан Руха пропустить близько 9 місяців через травму.

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