Колос – Ворскла: де дивитися матч 27 туру УПЛ

Ковалівський Колос прийматиме полтавську Ворсклу в матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 4 травня, на стадіоні Колоса в Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Обидва колективи наразі борються за виживання. Трохи краща ситуація у Колоса, який іде 10-м та випереджає зону перехідних матчів на 4 пункти. У минулому турі Колос зіграв унічию з Поліссям.

Ворскла саме знаходиться у зоні перехідних поєдинків. У команди 24 очка, на 1 пункт менше, ніж у рятівної 12 сходинки, Тиждень тому Ворскла сенсаційно розгромила Верес.