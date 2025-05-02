Збірна України здобула срібло в групових змаганнях на Європейському Кубку

Збірна України з художньої гімнастики здобула срібло на Європейському Кубку, який проходить у Баку (Азербайджан).

У групових вправах українки показали 4-й результат з 5 стрічками і стали другими у вправах з 3 м'ячами і 2 обручами. У кросбатл гімнастки кваліфікувались з 3-м результатом (сума балів за два види).

"Синьо-жовтих" представляли Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак, Єлизавета Азза, Анастасія Ікан, Надія Юріна.

Раніше ще дві золотих медалі здобула українка Таїсія Онофрійчук.

Нагадаємо, вчора, 1 травня, вона також виграла золото у вправах з обручем, і завоювала бронзову медаль у вправах з м'ячем.