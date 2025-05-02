Епіцентр здолав ФК ЮКСА та вперше в історії вийшов в УПЛ

ФК ЮКСА вдома поступилась кам'янець-подільському Епіцентру у межах 5 туру Групи підвищення у класі.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол в активі Данила Кравчука, який реалізував пенальті наприкінці першого тайму.

Епіцентр перемогою над ФК ЮКСА укріпив своє лідерство у турнірній таблиці. Найближчого переслідувача клуб з Кам'янець-Подільського випереджає на 12 балів та за три тури до завершення чемпіонату вже забезпечив підвищення у класі.

Для клубу з Кам'янець-Подільського – це перший вихід в Українську Прем'єр-лігу, клуб було засновано у 2019 році.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група підвищення у класі

5 тур, 2 травня

ФК ЮКСА – Епіцентр 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 45 Кравчук

Раніше стало відомо, що з сезону-2025/26 Перша ліга повернеться до традиційного формату.