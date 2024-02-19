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Евертон Миколенка прийматиме Крістал Пелес: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 25-го туру АПЛ на 19 лютого
Сьогодні 09:16 148 0
Евертон Миколенка прийматиме Крістал Пелес: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Крістал Пелес, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, відбудеться один матч 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, Евертон, за який виступає Віталій Миколенко, зустрінеться з Крістал Пелес. Цього сезону український лівий захисник відіграв 25 матчів за "ірисок" та відзначився 2 голами.

Розклад матчів 25-го туру АПЛ на 19 лютого:

  • 22:00 Евертон - Крістал Пелес

Раніше визначився найкращий гравець січня в АПЛ.

Напередодні Челсі без Михайла Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут з Іллею Забарним розписав мирову з Ньюкаслом.

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