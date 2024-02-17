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Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ньюкаслом: результати матчів АПЛ

Результати матчів 25-го туру АПЛ
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Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ньюкаслом: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Астон Вілла, #Бернлі, #Борнмут, #Брентфорд, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоттенгем, #Фулгем, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбулося 7 матчів у межах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
25 тур, 17 лютого

Брентфорд - Ліверпуль 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Нуньєс, 0:2 - 55 Мак Аллістер, 0:3 - 68 Салах, 1:3 - 75 Тоні, 1:4 - 86 Гакпо

Бернлі - Арсенал 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Едегор, 0:2 - 41 Сака (пен), 0:3 - 47 Сака, 0:4 - 66 Троссард, 0:5 - 78 Гаверц

Олександр Зінченко пропускав матч через пошкодження.

Ноттінгем - Вест Гем 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+5 Авонії, 2:0 - 90+4 Хадсон-Одой

Ньюкасл Юнайтед - Борнмут 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Соланке, 1:1 - 58 Гордон (пен), 1:2 - 69 Семеніо, 2:2 - 90+2 Рітчі

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" і провів на полі усі 90 хвилин, заробивши жовту картку в середині другого тайму.

Тоттенгем - Вулвергемптон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Гомеш, 1:1 - 46 Кулусевскі, 1:2 - 63 Гомеш

Фулгем - Астон Вілла 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Воткінс, 0:2 - 56 Воткінс, 1:2 - 64 Муніз

Манчестер Сіті - Челсі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Стерлінг, 1:1 - 83 Родрі

Михайло Мудрик провів третій матч поспіль на лаві для запасних лондонців.

Раніше визначився найкращий гравець січня в АПЛ.

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